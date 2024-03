Mesmo com o término da janela de transferências na última quinta-feira (7), os clubes brasileiros ainda têm oportunidade de buscar novos reforços. É possível acertar com os jogadores que tenham ficado sem contrato até o fechamento do período de negociações. Há ainda uma brecha que permite a contratação de atletas que estejam jogando os Estaduais, mas ela só estará vigente de 1º até 19 de abril.