Após vencer o ASA de Arapiraca e superar a primeira fase da Copa do Brasil, o Inter irá encarar o Nova Iguaçu-RJ na segunda etapa da competição nacional. O clube fluminense, que aplicou 8 a 0 no Itabuna-BA, chega embalado para encarar o Colorado, e é uma das sensações do Campeonato Carioca.