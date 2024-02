Todo janeiro renova as esperanças de jogadores pouco aproveitados no ano anterior. Uma boa pré-temporada ajuda na missão, e começar bem nas primeiras partidas dá um fôlego para o restante do período. No caso do Inter 2024, porém, as amostragens iniciais não geram dúvidas na cabeça de Eduardo Coudet. Até agora, após quatro partidas, o melhor time colorado parece ser, mesmo, o que acabou 2023. Nenhum atleta, nem dos remanescentes nem dos caras novas, cavou lugar entre os 11 ideais.