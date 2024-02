O Gre-Nal do próximo domingo (25), às 18h, será o primeiro de Lucas Alario. O argentino de 31 anos chega ao Beira-Rio com a experiência de ter encarado o maior clássico do seu país entre Boca Juniors e River Plate e, também, em sua passagem na Europa. GZH mostra o desempenho do centroavante diante dos rivais.