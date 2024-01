O Inter vai encarar o São Luiz, no Estádio 19 de Outubro, na noite desta quarta-feira (24), pela 2ª rodada do Gauchão. Apesar das dificuldades de enfrentar a equipe de Ijuí em sua casa, o clube mandante assegura que o palco do jogo não será uma preocupação a mais para a partida. A reportagem de GZH acompanhou, na manhã desta quarta, os últimos ajustes no gramado do 19 de Outubro, que está em boas condições.