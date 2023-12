O Racing não desistirá de Eduardo Coudet. Com a lembrança do título da Superliga 2018/2019, o clube de Avellaneda elegeu o treinador do Inter como o favorito para abrir a próxima temporada. Ainda assim, no Beira-Rio, há confiança de que ele aceitará renovar o contrato, retornando a Porto Alegre em 2024.