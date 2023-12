Neste domingo, o ex-jogador do Inter Alemão concedeu entrevista ao programa Domingo Esporte Show, da Rádio Gaúcha. O atacante está no Real Oviedo, que disputa a segunda divisão da Espanha. Pelo Colorado, ele participou de 71 jogos, marcou 14 gols e deu cinco assistências. Afastado do gramado por cerca de dois meses logo no início da temporada europeia, Alemão soma 10 jogos pela equipe.