Na final do Mundial de Clubes, o Fluminense será, recém, o segundo brasileiro a enfrentar o Manchester City em toda história de mais de 143 anos de fundação do clube inglês. O outro foi o Inter. O levantamento foi feito pelo jornalista Rodolfo Rodrigues, do UOL. Em 1982, no famoso Torneio Joan Gamper, as equipes decidiram o troféu oferecido pelo Barcelona.