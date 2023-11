O Inter está escalado para enfrentar o Palmeiras. O jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão será disputado às 21h deste sábado (11), na Arena Barueri. O Colorado é o 12º segundo colocado, com 43 pontos, e busca uma vaga na Sul-Americana. Os paulistas estão estão em terceiro, com 59, e brigam pelo título da competição.