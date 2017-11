André Ávila / Agencia RBS

Guto Ferreira precisou explicar na noite desta sexta-feira (3) por que o Inter só empatou com o CRB no Beira-Rio. Isso, após uma noite de futebol de baixa qualidade apresentado por sua equipe já na 33ª rodada da Série B.

— Nunca neguei a dificuldade (da competição), principalmente nesta reta final. Vimos que o Ceará perdeu para uma equipe (o Juventude) que tenta se recuperar e, no último impulso, buscar acesso. O Vila Nova empatando com o Paysandu (no momento da entrevista), em Belém. Então agora todo mundo cresce e, mais do que nunca, o que tem que manter é equilibrar o mental da equipe, pois cada ponto é importante. Não é o resultado que a gente buscava, mas somar acaba sendo importante.

Questionado sobre estilo de jogo do time, que abusou das bolas aéreas, Guto Ferreira se defendeu:

— Em cinquenta e poucas bolas para a área, o gol não saiu. Mas tiveram grandes defesas do goleiro. Lances que no detalhe a bola escapou quando podia ter finalizado bem. Tentamos por baixo também, inclusive numa por baixo o Winck bateu por cima. As tentativas variaram. Logicamente teve volume maior (por cima) porque gol não vai saindo, a busca vai aumentando e o equilíbrio emocional vai... Por quê? Porque você quer resolver o quanto antes.

Perguntado sobre o quão ousadas foram suas substituições, disse: