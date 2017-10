Com início nesta quarta-feira (18), a venda de ingressos para a torcida do Inter para o confronto contra o Criciúma, no Heriberto Hülse, deve se encerrar no segundo dia de comercialização. Esta é a expectativa da administração dos donos da casa: em menos de 12 horas, os colorados compraram 2 mil das 3 mil entradas disponíveis para os visitantes.