Havia apenas um portão para a entrada dos 4,1 mil colorados Sérgio Boaz / Agência RBS

No total, 4,1 mil colorados compraram ingresso para assistir ao jogo deste sábado (21), contra o Criciúma. Porém, mais de 300 desses torcedores, mesmo com os bilhetes na mão, não conseguiram ingressar no estádio Heriberto Hülse e não assistiram à vitória colorada por 3 a 2.

— Perto do intervalo, a Polícia Militar optou por não deixar mais ninguém entrar. Fomos ali fora ver. Cerca de 300 a 350 torcedores, com ingresso na mão, não conseguiram entrar. Não sei se houve superlotação ou se o espaço foi mal dimensionado. Notamos que não havia também orientadores para fazer a distribuição — disse o vice-presidente de relacionamento social do Inter, Norberto Guimarães, presente no estádio.

Havia apenas um portão para a entrada dos 4,1 mil colorados, o que notoriamente prejudicou o fluxo de entrada de torcedores. Durante o intervalo, o sistema de alto-falante do Heriberto Hülse orientou os torcedores do Inter a se deslocarem para longe do portão, para abrir mais espaço. Porém, a medida não foi suficiente.

Alegando falta de lugares, a PM catarinense determinou o fechamento dos portões, impedindo que os colorados que estavam do lado de fora ingressassem no estádio.

— Esses torcedores devem entrar em contato com o Criciúma para buscar a devolução do dinheiro — orientou Noberto.