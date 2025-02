Com Volpi de volta ao time titular, Grêmio está escalado para enfrentar o Pelotas

Goleiro contratado este ano atuou contra o Juventude, em Caxias do Sul.

O Grêmio está escalado para a penúltima rodada do Gauchão 2025 e o técnico Gustavo Quinteros vai enviar a campo um time misto para encarar o Pelotas . O duelo será realizado às 21h30min, na Arena, em Porto Alegre.

Destaque para nova oportunidade para o goleiro Tiago Volpi , além da primeira vez de Pedrinho como titular, na lateral-esquerda . No meio de campo, Cuéllar e Villasanti formam a dupla de volantes.

O trio mais avançado tem Edenilson e Monsalve como titulares , ao lado de Aravena. Mais a frente, Braithwaite segue no time.

O Grêmio está escalado com: Tiago Volpi; João Lucas, Gustavo Martins, Jemerson e Pedrinho; Cuéllar e Villasanti; Edenilson, Monsalve e Aravena; Braithwaite .

No banco de reservas: Gabriel Grando, João Pedro, Ely, Viery, Kaick, Dodi, Pepê, Nathan Pescador, Cristaldo, Pavon, Gabriel Mec e Arezo.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.