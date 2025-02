Colunistas opinam: quem deve ser o goleiro titular do Grêmio?

Gabriel Grando e Tiago Volpi disputam a titularidade no gol gremista. Colagem de fotos / Lucas Uebel / Grêmio

O técnico Gustavo Quinteros terá uma escolha importante para o duelo de sábado (22), pela partida de ida da semifinal do Gauchão, contra o Juventude. Qual será o goleiro titular do Grêmio? Tiago Volpi ou Gabriel Grando?

A primeira opção foi titular no confronto da Copa do Brasil, contra o São Raimundo. Ele foi bem na disputa de pênaltis, com uma defesa, além de uma cobrança bem executada.

Ao todo, Volpi tem três partidas disputadas pelo Tricolor, com três gols sofridos. Por outro lado, Grando tem seis partidas como titular em 2025 e apenas um sofrido — no Gre-Nal da primeira fase do Gauchão.

A escolha será tomada por Quinteros. Mas, os colunistas de Zero Hora foram convocados a opinar sobre qual a melhor opção para o Grêmio no sábado diante do Juventude.

Maurício Saraiva, colunista de Zero Hora e comentarista da Rádio Gaúcha

— Se não havia razão especial para Volpi ser titular até ontem, hoje esta questão está resolvida. Além de defesas importantes durante o jogo contra o São Raimundo, ele defendeu uma cobrança de pênalti e converteu a sua para classificar o Grêmio na Copa do Brasil. Ele é o novo goleiro titular do Grêmio.

Leonardo Oliveira, colunista de Zero Hora e comentarista da Rádio Gaúcha

— Volpi veio para ser o titular, e começa a justificar sua vinda. Além do aspecto técnico, tem alta capacidade de liderança. Esse novo Grêmio que está sendo formado ainda carece de figuras com o perfil dele.

Diogo Olivier, colunista de Zero Hora e comentarista da Rádio Gaúcha