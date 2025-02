Arena aumenta projeção de público para 20 mil torcedores em Grêmio x São Luiz

A Arena atualizou a projeção de público para Grêmio e São Luiz, neste sábado (1°), pela quarta rodada do Gauchão. Até 20 mil torcedores são esperados no estádio.

Os torcedores poderão adquirir ingressos com desconto para um dos setores da Arena. Em incentivo ao cadastro da biometria facial, o Gramado Sul terá entradas com valores de R$70. Sócios terão maiores descontos conforme a categoria.

A ação prevê a implementação do reconhecimento facial como método definitivo de acesso aos eventos na Arena. A medida segue as diretrizes da Lei Geral do Esporte (LGE), que impõe como obrigatória a tecnologia para todos os estádios com público acima de 20 mil até junho deste ano.