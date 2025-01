Ex-Grêmio faz golaço pelo Rosario Central na Argentina; veja o lance

Campaz é atualmente um dos alicerces técnicos do Rosario Central. Rosario Central / Divulgação

Vendido pelo Grêmio ao Rosario Central no começo de 2024, após ser emprestado em 2023, o meia-atacante Jaminton Campaz tem se tornado uns dos xodós da torcida da equipe argentina. Na última terça (28), pela segunda rodada do Apertura, o camisa 99 protagonizou um golaço no estádio Gigante de Arroyito.

O colombiano recebeu no meio de campo e limpou o marcador com apenas um drible de corpo. Conduzindo a bola, avançou e, de canhota, bateu antes mesmo de chegar à área. O lance surpreendeu o goleiro do Lanus e abriu o placar logo aos 10 minutos do primeiro tempo.

Campaz era uma das principais promessas do futebol colombiano. No meio da temporada de 2021, foi contratado pelo Grêmio para reforçar a equipe que buscava escapar do rebaixamento para a Série B.

Permaneceu para a disputa da segunda divisão, mas, posteriormente, foi emprestado ao time argentino. No Rosario, recuperou seu bom futebol e é um dos alicerces técnicos da equipe.