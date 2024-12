Renato convoca torcida do Grêmio para despedida de Geromel: "Tem que lotar a Arena"

Técnico do Tricolor afirmou que apoio da torcida será essencial no domingo.

Na coletiva de imprensa após o jogo entre Grêmio e Vitória, Renato Portaluppi projetou o duelo da 38ª rodada do Brasileirão, no domingo (8), contra o Corinthians. O treinador também convocou a torcida para apreciar a última vez em que Geromel entrará em campo .

— O torcedor tem que lotar a Arena, em primeiro lugar, pela despedida do Geromel. Ele merece, por tudo que fez pelo clube e pelo que representa. Tenho certeza que o torcedor vai incentivar nosso time — disse.

Em seguida, ressaltou a importância de vencer o próximo compromisso para garantir vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem.

— Importante a gente se preparar e buscar os três pontos (contra o Corinthians). A gente sabe que é um jogo difícil. A gente vai precisar dos torcedores para incentivar a equipe, e por um motivo muito especial, que a despedida do do Geromel — afirmou.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.