Oportunidades Notícia

Renato dá chance a Rodrigo Caio, mas abre "vestibular" na zaga do Grêmio para a reta final

Hierarquia está aberta no setor defensivo tricolor, com com os titulares Rodrigo Ely e Jemerson em vantagem

27/11/2024 - 13h06min Compartilhar Compartilhar