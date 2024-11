As vaias da torcida na Arena ditaram o ritmo da entrevista coletiva pós-jogo de Antônio Brum. Frustrado com o resultado desta quarta-feira (20), o vice-presidente de futebol disse compreender o sentimento dos gremistas e que, por isso, acredita que a cobrança é válida. No entanto, reforçou a busca pela "tranquilidade" do elenco.