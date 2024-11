O Grêmio conta com uma vitória contra o Cruzeiro nesta quarta (27) para começar a planejar 2025. Segundo o presidente Alberto Guerra, o futuro do técnico Renato Portaluppi e de sua comissão técnica e a montagem do grupo para o próximo ano só serão definidos após o time conquistar de "três a cinco pontos", afastando, ao menos virtualmente, o risco de rebaixamento.