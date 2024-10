O Grêmio enfrenta o Atlético-MG nesta noite, na Arena MRV, em confronto válido pelo primeiro turno do Brasileirão e atrasado em razão da enchente. O curioso é que os dois já se enfrentaram pelo segundo turno, quando o Galo levou a melhor com uma vitória por 3 a 2, de virada, em 1º de setembro. Zero Hora lista três erros cometidos pelo Tricolor em Porto Alegre que não podem ser repetidos em Belo Horizonte.