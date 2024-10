O torcedor do Grêmio que adquiriu ingresso para o Gre-Nal do próximo sábado (19) teve de pagar um valor adicional para o seu deslocamento até o Estádio Beira-Rio. Essa prática não é uma novidade e, segundo o clube, faz parte do serviço prestado pela Brigada Militar visando maior segurança aos visitantes.