Está confirmada a escalação do Grêmio para enfrentar o Atlético-MG nesta quarta-feira (9), às 19h30min, na Arena do Galo, em Belo Horizonte. Sem Kannemann, preservado, e com Gustavo Martins suspenso, a zaga será composta por Jemerson e Rodrigo Ely, recuperados de lesão. No gol, Marchesín retorna de suspensão.