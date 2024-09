Rodrigo Caio foi surpresa na escalação do Grêmio que enfrentou o Bragantino. O zagueiro substituiu Rodrigo Ely, que havia sentido desconforto muscular no aquecimento. O jogo em Bragança foi sua segunda participação no time principal desde que desembarcou em Porto Alegre, em junho. Ao todo, somando as aparições no sub-20, ele atuou em quatro partidas no ano.