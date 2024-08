Reinaldo vive cenários opostos no Grêmio. Ele é titular absoluto da equipe e uma das lideranças do vestiário, mas tem rendimento criticado pela torcida. Prestes a completar 35 anos, o lateral-esquerdo e o clube decidiram adiar o debate pela renovação. O vínculo atual tem duração até dezembro e ele já está elegível para um pré-contrato com outra equipe.