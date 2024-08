Restou o Brasileirão Notícia

Colunistas opinam: Renato foi o principal responsável pela eliminação do Grêmio na Libertadores?

Time gremista foi derrotado no tempo normal e nos pênaltis, caindo nas oitavas de final da competição continental. Também fora da Copa do Brasil, Tricolor terá pela frente apenas o Campeonato Brasileiro até o final do ano

21/08/2024 - 12h57min Atualizada em 21/08/2024 - 13h46min