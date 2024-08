O Grêmio foi derrotado pelo Bahia, por 2 a 0, neste sábado (17). A partida, disputada no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, foi válida pela 23ª rodada do Brasileirão. Ambos os gols foram marcados por Thaciano, ex-jogador do Tricolor. Acompanhe todas as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha.