O centroavante Diego Costa segue realizando tratamento para se recuperar da lesão muscular sofrida contra o Estudiantes-ARG, dia 8 de junho, pela Libertadores. O jogador permanece na Espanha onde conta com uma estrutura montada na sua própria residência, além do acompanhamento permanente de um fisioterapeuta de confiança do atleta. Tudo isso vem sendo alinhado com o departamento médico gremista através de chamadas de vídeo e trocas de mensagens.