A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou um esclarecimento, nesta quarta-feira (17), no qual afirma que a troca de Kannemmann contra o Vasco, no último domingo (4), não foi uma substituição por concussão. Ou seja, o jogador não precisa cumprir o tempo mínimo de cinco dias afastado, conforme prevê a nova regra do Brasileirão.