O Grêmio encerrou sua preparação para enfrentar o Brasil de Pelotas e o técnico Renato Portaluppi deve fazer mudanças na escalação que vai entrar em campo neste domingo (10), às 18h30min, na Arena. A definição do time e os últimos ajustes foram feitos no treino deste sábado (9), no CT Luiz Carvalho.