A escalação do Grêmio está confirmada para encarar o Caxias neste sábado (16), às 16h30min, no Estádio Centenário, pelas semifinais do Gauchão. Com o goleiro Marchesín ainda afastado por lesão, Caíque será o substituto na equipe titular, a mesma em relação ao jogo contra o Brasil de Pelotas.