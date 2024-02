A temporada começou com Soteldo. Ao preservar titulares, Renato optou por Nathan Fernandes. Porém, com os dois lesionados, no duelo entre Grêmio e São Luiz, neste sábado (10), às 16h30min, a oportunidade na ponta esquerda do ataque será para Lucas Besozzi. Contratado no ano passado, o argentino ainda é considerado uma aposta e já recebeu outras chances, porém as oscilações de desempenho fizeram ele nunca garantir seu espaço no time titular. O duelo na Arena será mais uma oportunidade.