Após cinco temporadas como atleta do grupo profissional, Ferreira deixou o Grêmio. O atacante de 26 anos, cria da base tricolor, foi vendido para o São Paulo. A contratação do então camisa 10 do Tricolor faz com que o time paulista chegue ao quarto jogador com passagem pela equipe gaúcha e que, atualmente, atua no tricolor de São Paulo.