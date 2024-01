O Grêmio trabalha para regularizar os atletas Marchesín, Dodi e Soteldo até, no máximo, a próxima sexta-feira (19), para que eles fiquem à disposição para a estreia no Gauchão. Quem apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF com o novo contrato junto ao Tricolor foi Everton Galdino. O atacante assinou até dezembro 2026.