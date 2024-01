Com passagem pelo Grêmio, o meia Rodriguinho anunciou sua aposentadoria nesta sexta-feira (26), aos 36 anos. O agora ex-jogador, que não entra em campo desde abril do ano passado, quando defendia o Cuiabá, se destacou com a camisa do Corinthians, pelo qual foi bicampeão brasileiro e paulista entre 2015 e 2018.