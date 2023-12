Com dificuldades na renovação de Bruno Alves por conta do alto salário, o Grêmio busca outras alternativas defensivas no mercado de transferências. Um nome analisado pelo departamento de futebol é o de Lucas Freitas, zagueiro, de 22 anos, que pertence ao Palmeiras, mas atuou pela Chapecoense na Série B de 2023. Os paulistas aceitam apenas vender o jogador para o Tricolor.