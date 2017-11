Quando comecei a buscar as razões que me faziam gostar tanto do Grêmio, concluí que me sentia atraído pelas dificuldades. Sempre me orgulhei muito mais das vitórias improváveis do que das goleadas históricas. Por anos, exaltei um empate em 4 a 4 contra o Fluminense, no velho Olímpico, com os dois gols finais marcados já no último suspiro da partida. No fim, aquele ponto conquistado nos acréscimos não mudou em nada a situação no campeonato, mas o prazer estava em poder mostrar ao Brasil que éramos capazes de ferir o adversário mesmo quando todos pensavam que já estávamos acabados.