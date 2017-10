Guilherme Artigas / Fotoarena/Lancepress

Com dois jogos decisivos por Brasileirão e Libertadores nos próximos dias, o Grêmio decidiu deixar a cartilha do "jogo bonito" de lado. Assim, tanto no jogo com o Corinthians, nesta quarta-feira, em São Paulo, e contra o Barcelona de Guayaquil, na próxima semana, no Equador, o desempenho ficará em segundo plano para a equipe de Renato.

A filosofia praticada pelo técnico em 2013, ano em que foi vice-campeão brasileiro pelo Grêmio, voltou a valer: o que importa é o resultado. Segundo o zagueiro Pedro Geromel, o grupo entrará em campo nestes dois jogos, a começar com o do Itaquerão nesta quarta, com este pensamento.

— É um jogo muito difícil (contra o Corinthians), contra o time que liderou o campeonato praticamente todo. E nós ficamos na vice-liderança na maior parte das rodadas. Com certeza, será um grande jogo. Vamos fazer o nosso melhor, falta um mês e meio para acabar o ano. Chega uma fase da competição que o mais importante não é jogar bonito, mas sim o resultado — afirmou o zagueiro gremista.

A irregularidade do Grêmio neste segundo turno do Brasileirão, em que obteve somente 37% de aproveitamento, se explica, segundo Geromel, pelas lesões e pelas vendas de jogadores que atingiram o elenco nos últimos meses. Após a parada de 10 dias no início do mês, o zagueiro entende que o time teve tempo o bastante para se recuperar fisicamente para encarar a sequência decisiva nos próximos dias.

— Acho que tem uma série de jogadores que, infelizmente, se machucaram. Isso faz com que a gente perca, além da competitividade, a qualidade ímpar desses jogadores, que é o caso do Luan, que pode retornar, o Maicon, o Douglas, que a gente estava torcendo para voltar, o Miller foi embora, era substituto imediato do Luan, depois o Lincoln também, o Pedro Rocha, que fazia uma temporada espetacular — disse Geromel, antes de completar:

— Isso tudo contribui para que a gente tenha alguma dificuldade em achar nosso rumo de novo. Mas tivemos tempo para trabalhar, o Renato pôs os "pingos nos is", a gente está tentando voltar da melhor forma possível. Tenho certeza que vamos encontrar nossa melhor forma.