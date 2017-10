Vamos deixar alguns pontos bem em cima dos devidos "is". O resumo do que venho aqui escrever é este: o Grêmio enfrenta na noite desta quarta-feira adversário difícil, que chegou por inegáveis méritos às semifinais da grande competição continental. E mais: o Grêmio não só merece ganhar este que é o maior de todos títulos; a conquista seria justa! Os jogadores precisam entrar em campo cientes de que correrão atrás de justiça para si mesmos e para todos nós!

1) O Grêmio, mesmo usando reservas dos reservas em boa parte dos jogos, mantém-se no G4 do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o hexa só não veio porque, já nas semifinais e após belíssima campanha, o time do Renato sucumbiu ao bom Cruzeiro na decisão por pênaltis. Dito isso, parece-me claro que há grandes méritos dessa equipe tricolor neste 2017 em que foi tida como portadora do mais belo futebol praticado no país.