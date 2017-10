Lucas Uebel / Gremio/Divulgação

Em primeiro lugar, não, não precisamos tentar encontrar nenhuma Mãe de Santo que esteja trabalhando no Grêmio nos últimos anos. O que eu sei é que há diversas pessoas trabalhando incansavelmente nos lados do Humaitá. Futebol é religião para os torcedores, não para os profissionais.

Presidente, diretores e jogadores de futebol empenhados em uma causa maior. O Grêmio ficou 15 anos sem títulos importantes, uma hora ganharia, e nós sabíamos disso. Futebol não se faz com mágica, muito menos com trabalho religioso. Se fosse assim, as balas de mel colocadas atrás das goleiras do Beira-Rio e o sal grosso jogado no campo em 2016 teriam mudado o enredo trágico que culminou com o rebaixamento do Inter no ano passado. Isso já diz muita coisa.

Futebol se faz com paixão, com torcida, com amor, com empenho dos atletas. Alguém já ouviu algum jornalista esportivo dizer que existe Libertadores fácil? Jamais. Nenhuma. Inclusive a de 2010, na qual o Internacional enfrentou Emelec, Deportivo Quito e Cerro do Uruguai na fase de grupos. Depois vieram Banfield, Estudiantes, São Paulo e o "poderoso" Chivas.

Não posso desmerecer a campanha do Internacional em 2010, mas o caminho não foi o mais complicado.

Chegamos aos 85 mil sócios, um número expressivo jamais visto no Rio Grande do Sul. Uma torcida inteira não pensa da mesma forma. Não é uniforme. Vamos relembrar.

O D’Alessandro de hoje, que deu um chilique no último sábado após a derrota para o Ceará por 1 a 0 no Beira-Rio, é o mesmo que já foi aplaudido diversas vezes pelos colorados. O mesmo já foi chamado de mercenário. E Fernandão? Alguém lembra das vaias quando treinador do Inter em campanhas pífias? Futebol também é momento, e se alguém não sabe, tento explicar aqui.

Marcelo Grohe está há mais de dez anos no profissional do Grêmio. Não há um goleiro no mundo que tenha mantido a excelência na profissão durante todo esse tempo. Luan, o jovem que não teve base, alternou momentos no Grêmio. Precisou ser lapidado, é craque, é diferente, é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro.