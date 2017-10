Tricolores mais prudentes dirão que dá azar escrever um texto desses antes de garantir classificação, esta quarta-feira, contra o Barcelona. Mas como sou um gremista demasiado otimista, espécime mais raro que gol do Jael, aproveito o ensejo do jogo de hoje à noite, na Argentina, para lascar: entre Lanús e River, prefiro enfrentar o River na final desta Libertadores.

Se no Brasil a hegemonia futebolística na década de 1990 oscilou por clubes como São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Vasco, pro lado de lá de Uruguaiana o River reinou quase absoluto. Além de uma sequência furiosa de títulos — só Aperturas, foram seis, um deles invicto —, o River parecia uma usina de talentos. Debaixo da listra rubra naquela década surgiram figurinhas de álbum de Copa do Mundo como Ortega, Crespo, Sorin, Aimar e Saviola.

Em 1996, aconteceu o inverso: e mais uma vez um colombiano intrometido impediu que Danrlei, Adilson e Rivarola enfrentassem Ortega, Francescoli e Crespo. Até hoje um dos meus traumas de infância foi ouvir antes pelo rádio e assistir com delay pela TV ao zagueiro Jorge Bermudez subir para cabecear sem nada que eu pudesse fazer para impedir o terceiro gol do América de Cali. O Grêmio ficava pelo caminho, e o River faria a final.

Passados 21 anos, antes de escrever esse texto, pensei se não era arriscado demais desejar um adversário de camisa tão pesada na Arena. Até porque eu também quis o Boca em 2007 e deu no que deu. Porém, recordando as semifinais de 1995 no YouTube, deparei com um vídeo em que Maurício Saraiva comenta ao vivo os pênaltis entre Nacional e River. Até que ele pergunta: