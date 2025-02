São Luiz x Guarany de Bagé pelo Gauchão; acompanhe ao vivo com imagens

Taça Farroupilha

A Taça Farroupilha — desmembramento entre o 5º e o 8º colocados da primeira fase do Gauchão 2025 — começa nesta quinta-feira (20) com os confrontos de ida da fase semifinal da competição.

O campeão levará uma vaga na Copa do Brasil 2026 . Além disso, os dois melhores colocados estarão na Série D do ano que vem. Exceto o Ypiranga, que já está na C.

Além do Canarinho, disputam essa fase Monsoon, Guarany e São Luiz. Não se confunda. Apesar de homônimo, o torneio não tem relação com a Taça Farroupilha de Futsal.

Semifinal da Taça Farroupilha (ida)

Semifinal da Taça Farroupilha (volta)

Regulamento do Gauchão 2025

O regulamento do Gauchão mudou para a edição de 2025. Na primeira fase, os 12 times foram divididos em três grupos de quatro . Os primeiros colocados de cada grupo — mais o melhor segundo lugar — passam às semifinais . Do 5° ao oitavo, vaga na Taça Farroupilha, enquanto os quatro últimos disputaram um quadrangular contra o rebaixamento (confira detalhes a seguir).

Disputa pelo título

Semifinal (ida) - sábado (22)

Semifinal (volta) - sábado (1°/3)

Finais - (ida e volta) - 8/3 e 15/3

Quadrangular do rebaixamento

Os quatro últimos classificados na primeira etapa do Gauchão — Brasil, Pelotas, São José e Avenida — se enfrentam em seis rodadas. As duas equipes que conquistarem mais pontos se salvarão e terão presença garantida no Estadual do próximo ano. Os dois últimos estarão rebaixados.