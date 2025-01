Técnico do Guarany de Bagé lamenta derrota para o Juventude nos acréscimos: "Merecíamos nota 10"

Márcio Nunes, técnico do Guarany de Bagé. Porthus Junior / Agencia RBS

O gol de Erick Farias nos acréscimos foi um balde de água fria para o Guarany, na noite desta terça-feira (28). O time de Bagé, com um jogador a menos desde os 38 minutos do primeiro tempo, estava segurando um 0 a 0 com o Juventude. No entanto, viu a equipe caxiense vencer nos instantes finais.

Para o técnico Márcio Nunes, a derrota não correspondeu ao desempenho do Guarany na partida. Segundo ele, a atuação era para ter consagrado o time com a conquista de pelo menos um ponto em Caxias do Sul.

— Gosto amargo pelo comportamento que o Guarany teve em campo, por segurar o ímpeto de uma equipe como o Juventude. Até a expulsão estávamos controlando o jogo. Depois tivemos que fazer um jogo tático, de comportamento defensivo. Merecíamos a nota 10, para sair coroados — disse o técnico.

O centroavante Yan Philippe foi expulso aos 38 minutos do primeiro tempo no Jaconi. Desde então, o Guarany optou por um jogo defensivo para garantir o empate, que seria o terceiro no Gauchão. Apesar disso, a equipe alvirrubra ainda teve oportunidades de vencer o jogo.

— Tivemos a bola do jogo, mesmo com um jogador a menos, mas desperdiçamos. E nesses pequenos detalhes no final do jogo, o Juventude fez e venceu — destacou Márcio Nunes.

Nas rodadas iniciais, o Guarany empatou com Inter e Brasil de Pelotas. O próximo compromisso do time de Bagé será no domingo (2), contra o Pelotas. O jogo será no Estádio Estrela D'Alva, às 19h.

Confira os melhores momentos de Juventude 1 x 0 Guarany de Bagé