O Gre-Nal 444 está previsto para o segundo sábado de fevereiro, dia 8 , a partir das 21h. O duelo, válido pela sexta rodada do Gauchão, será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Este será o primeiro clássico de 2025. O Inter vem de quaro vitórias consecutivas no confronto entre as equipes. O último triunfo do Tricolor foi no Brasileirão de 2023.