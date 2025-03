Brasil-Pel e Pelotas ficam no empate pelo quadrangular do rebaixamento

Bra-Pel terminou empatado sem gols novamente. Lucas Rhamon / Pelotas/Divulgação

O primeiro Bra-Pel válido pelo quadrangular do rebaixamento terminou empatado sem gols, assim como havia acontecido na fase classificatória.

No duelo realizado na Boca do Lobo, o destaque ficou por conta das expulsões: uma para cada lado. Cerqueira foi para a rua ainda no primeiro tempo, e Massaia foi punido com o vermelho nos minutos finais.

Com o resultado, Xavante e Pelotas ocupam as duas últimas posições do quadrangular. O Lobo é o terceiro, com três pontos, enquanto o Xavante é o quarto, com dois.

O próximo Bra-Pel ocorre na quarta-feira (5), às 21h30min, no Bento Freitas. O jogo será válido pela quarta (e antepenúltima) rodada para fugir do rebaixamento.

Primeiro tempo

A partida atrasou cerca de oito minutos por conta da iluminação na Boca do Lobo. Mas nada que esfriasse os times para o início do jogo.

O duelo começou intenso, e logo aos 5 minutos, o Pelotas teve sua primeira chance. Após cruzamento para a área, Ferraz cabeceou e mandou muito próximo da meta.

O Lobo seguiu pressionando e teve boas oportunidades na bola parada. Aos 13, Gusso cobrou falta na quina da área, e exigiu excelente defesa do goleiro Gabriel, que tirou com a ponta dos dedos.

Um minuto depois, muita reclamação do Pelotas, após Massaia cair na área em cobrança de escanteio. A arbitragem, no entanto, entendeu como lance normal e mandou seguir.

O Brasil de Pelotas tentou a resposta aos 21, em finalização de Charopem. O chute foi para fora, mas a arbitragem já havia assinalado toque de mão.

Foi aos 29 que o VAR teve de entrar em ação. Após falta de Cerqueira em Michel Douglas, o árbitro assinalou cartão amarelo para o jogador xavante. A arbitragem de vídeo indicou revisão. Após analisar o lance, o juiz expulsou o zagueiro.

Os nervos foram se aflorando, e aos 37 foi o Xavante que pediu vermelho, após falta de Gusso em Charopem. Dessa vez, porém, a arbitragem entendeu que o amarelo estava de bom tamanho.

A partida foi ficando quente, e todas as divididas geravam reclamações. A última chance clara de gol veio aos 52. Após triangulação na área, Cesinha finalizou e exigiu bela defesa do goleiro Gabriel.

Segundo tempo

Com o apoio do torcedor, o Pelotas voltou do intervalo disposto a tirar o zero do placar. Logo no primeiro minuto, Warlei recebeu passe de Léo Ferraz e finalizou muito perto da trave.

Com um a mais, o Lobo chegava mais vezes à área adversária, mas não conseguia levar perigo ao gol de Gabriel. E, com o passar do tempo, o nervosismo aumentava a tensão dos mandantes.

O Pelotas voltou a reclamar da arbitragem aos 24, quando Yuri Bigode disse ter sido puxado por um jogador do Brasil de Pelotas dentro da área. A arbitragem interpretou como lance normal.

O Xavante precisava contar com os contra-ataques para tentar alguma jogada de perigo, mas sentia o cansaço pesar e pouco passava do meio de campo.

Aos 41, uma grande chance do Pelotas. O zagueiro Massaia arriscou de longe, o goleiro Gabriel espalmou, soltou e por pouco não entrou com bola e tudo para dentro do gol.

Cinco minutos depois, Histone partiu em contra-ataque rápido, quando foi derrubado por Massaia. O árbitro expulsou o zagueiro do Pelotas e assinalou a falta na intermediária.

Com a igualdade numérica, o Xavante até tentou criar uma ou outra jogada de perigo. Mas não deu tempo para mais nada, e o empate sem gols prevaleceu.

Veja os melhores momentos do Bra-Pel

Fórmula de disputa

No quadrangular da morte, os quatro times se enfrentam em turno e returno. Os dois que tiverem pior campanha serão rebaixados à Divisão de Acesso 2026.

Próximos jogos do Brasil-Pel

5/3 (quarta-feira), 21h30min: Brasil-Pel x Pelotas

9/3 (domingo), 19h: São José x Brasil-Pel

data a definir: Brasil-Pel x Avenida

Próximos jogos do Pelotas