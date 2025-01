Brasil-Pel tem dois reforços encaminhados para a sequência do Gauchão

Brasil tem dois empates em 0 a 0 nas duas primeiras rodadas do Gauchão. Gabriel Xavier / GE Brasil/Divulgação

O Brasil de Pelotas ainda está em busca de reforços para a sequência do Gauchão. Um volante e um meia já estão treinando no Bento Freitas e serão anunciados em breve, enquanto um atacante pode chegar na próxima semana.

Conforme o executivo de futebol do clube, Eduardo Alves, os nomes dos jogadores que já estão em Pelotas ainda são sigilosos em razão de questões que impedem a assinatura do contrato.

— Eles já estão treinando em Pelotas, porém ainda restam detalhes burocráticos para os últimos ajustes. Não podemos divulgar por uma questão documental — disse o executivo do Xavante.

Entretanto, os dois nomes devem estar à disposição para o duelo com o São José, pela 4ª rodada, no domingo (2), no Bento Freitas. Além disso, mais uma contratação deve chegar em breve.

— Estamos em busca de algumas peças no mercado. Tenho conversado com algumas equipes e, no decorrer da próxima semana, fechar com mais algum reforço — destacou Eduardo Alves.

Nesta quarta (29), o Brasil de Pelotas enfrentará o Caxias, no Estádio Centenário. Nas primeiras rodadas, a equipe ficou no 0 a 0 com o Grêmio e com o Guarany de Bagé.

Conforme o regulamento do Gauchão, jogadores podem ser inscritos até o último dia útil antes da 8ª rodada, prevista para começar em 15 de fevereiro.