Grupo da Yeesco Futsal está no trabalho de pré-temporada de olho na Supercopa.

A Yeesco Futsal , de Carazinho , confirmou que jogará a Série Prata e a Copa RS em 2025. Será a primeira vez do time nessas duas competições desde que houve a separação da Sercesa, no final de 2023.

Ambos os campeonatos são organizados pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS). Estar em disputas da entidade é uma das exigências para participar do Campeonato Brasileiro . O título nacional é um dos principais objetivos da Yeesco Futsal na temporada. No ano passado, a equipe ficou em terceiro lugar.

Além dessas competições, o clube estará na Taça Farroupilha e no Gauchão — Série A , competições da Liga Gaúcha de Futsal . A partir de 26 de fevereiro, a equipe iniciará a disputa da Supercopa, em Joinville, em Santa Catarina, que vale vaga na Libertadores.

Na Série Prata, equivalente à segunda divisão e que ocorre entre abril e novembro, a Yeesco Futsal deve lançar mão de um time alternativo, com atletas que forem menos utilizados nos campeonatos considerados prioritários. Contudo, na Copa RS, que vai de maio a agosto, a equipe terá força máxima, já que estará em jogo uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte.