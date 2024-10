O Brasil recebe entre os dias 6 e 10 de novembro a Conmebol Liga Evolução de Futsal 2024. Atual campeã do torneio, a seleção brasileira irá disputar, em duas categorias — principal e sub-20 —, partidas contra Venezuela, Peru, Colômbia e Equador. Os confrontos são válidos pela zona norte do torneio — a primeira etapa — e serão disputados em Fortaleza, no Ceará. O vencedor encara a Argentina, campeã da zona sul.