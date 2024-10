O craque do Brasil na Copa do Mundo de Futsal não podia chutar com a perna esquerda durante a fase de grupos; entenda

O ala Dyego, do Brasil, retornou do Uzbequistão como um jogador consagrado: além de ter conquistado o título mundial como capitão da seleção, ganhou o prêmio Bola de Ouro Adidas. No entanto, sua trajetória até a conquista não foi fácil. Ele enfrentou uma séria lesão em sua coxa esquerda, o que o obrigou a passar por cirurgia no final de março — a previsão de recuperação era de seis meses, o que ameaçava sua participação na Copa do Mundo de Futsal, iniciada em setembro.