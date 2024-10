O Guarany-ESP venceu o Novo Barreiro por 6 a 0 neste domingo (20) pelas oitavas de final do Gauchão de Futsal 2024, com gols de Leadrinho, Diego Cavinato, Parminha, Cardelli, Kike e Nahoã. O jogo ocorreu no Ginásio Municipal de Novo Barreiro.